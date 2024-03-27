В Ереване сообщили, что Встреча Армения-ЕС-США не направлена против третьей стороны

В МИД Армении также заявили, что Баку затягивает и подрывает мирный процесс под различными искусственными предлогами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Предстоящая в начале апреля встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не направлена против какой-либо третьей стороны, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Запланированная на 5 апреля в Брюсселе встреча высокого уровня председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет посвящена укреплению сотрудничества Армения-ЕС-США не может быть направлена против какой-либо третьей стороны", - сказала Бадалян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По ее словам, что касается обвинений Азербайджана в дестабилизации ситуации в регионе и неконструктивности армянской стороны в переговорном процессе, то Армения готова немедленно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и открыть региональные коммуникации на основе принципов, которые уже согласованы с Азербайджаном.

"К сожалению, азербайджанская сторона затягивает и подрывает мирный процесс под различными искусственными предлогами, в том числе постоянно отвергая посреднические предложения ЕС и США", - отметила она.

"Вместо того, чтобы жаловаться на инклюзивность, Азербайджан может в конечном итоге принять предложения о встрече на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне и на уровне глав государств в Брюсселе. Возможно, уместно также упомянуть продолжающиеся действия Азербайджана, попытки оставить Армению вне региональных проектов, всячески подрывать принцип инклюзивности, ярким примером чего является воспрепятствование участию Армении в проекте "Черноморский подводный электрический кабель"", - отметила Бадалян.

Она заявила, что предстоящая встреча "является ценной возможностью обсудить двусторонние повестки дня Армения-США, Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с отношениями Армения-США-ЕС".

"Мы рассчитываем на предметные дискуссии по вопросам политического диалога между нами, развития возможностей Армении в экономической и энергетической сферах, решения стоящих перед Арменией гуманитарных проблем. Встреча на высоком уровне направлена на развитие и углубление существующих отношений и не связана с третьими странами. Утверждения о том, что оно направлено против кого-либо, неуместны, необоснованны и надуманны", - сказала пресс-секретарь МИД Армении.