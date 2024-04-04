На ЗАЭС сообщили о выходе из строя резервной линии энергоснабжения

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Прекратилось электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ, сообщили на станции.

"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения уточняются", - сообщил телеграм-канал ЗАЭС.

Радиационный фон на ЗАЭС и вокруг нее не изменился и находится на уровне, не превышающем природных значений, сказано в сообщении.

Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная -1". Сроки восстановления подачи электроэнергии по резервной линии не называются.