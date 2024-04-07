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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Военный советник лидера Ирана выступил с угрозами в адрес посольств Израиля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Никакое посольство Израиля отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, заявил в воскресенье военный советник руководителя Исламской республики Иран генерал-майор Яхья Рахим Сафави, реагируя на удары по иранскому консульству в Дамаске.

"Ни одно из посольств сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля - ИФ) более не находится в безопасности. Мы подождем и посмотрим, что произойдет", - приводит его слова иранский телеканал Press TV.

Он обвинил израильтян в ударе по консульству, в результате которого погибли семь иранских военных, в том числе два генерала.

Сафави заявил, что аятолла Хаменеи пообещал сделать так, чтобы Израиль "пожалел после удара по консульству". "Фронт сопротивления полностью подготовлен для этого", - сказал он.

В миреВ Израиле заявили о готовности к возможному ответу Ирана на удар по его консульствуЧитать подробнее

Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильтяне готовы к любому развитию событий, касающихся Ирана.

Консульство Ирана в Дамаске подверглось ракетному обстрелу ранее в апреле. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции.

Западные СМИ отмечают, что Израиль до сих пор официально не признал, что ракетный удар провела именно его армия.

Американские официальные лица полагают, что Тегеран готовит масштабный ответ на этот удар.

Иран Израиль
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