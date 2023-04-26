На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

Фото: Андрей Суржанский/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в здании Российского центра науки и культуры потушен, жертв нет, сообщает посольство РФ на Кипре.

"Сегодня в здании Российского центра науки и культуры в Никосии произошло возгорание. Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются", - говорится сообщении дипмиссии, распространенном в среду.

Ранее в СМИ со ссылкой на очевидцев сообщалось, что здание, где располагается российский центр, охватил пожар. По неподтвержденной информации ряда СМИ, причиной пожара стала брошенная бутылка с зажигательной смесью.