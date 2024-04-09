Более 30% американцев считают действия Израиля в секторе Газа чрезмерными

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Почти треть американцев считают, что военные действия Израиля в секторе Газа зашли слишком далеко, свидетельствуют данные опроса аналитического центра Chicago Council on Global Affairs-Ipsos.

Согласно ему, 32 % респондентов заявили, что Израиль зашел слишком далеко в Газе и его военные действия неоправданны.

При этом 27% считают действия Израиля оправдывает защита интересов страны.

В то же время 40% опрошенных заявили, что недостаточно осведомлены об этом вопросе, чтобы высказать мнение.

Данные опроса показывают, что мнения среди респондентов разделились по партийному признаку. Так, 51% демократов заявили, что Израиль зашел слишком далеко, среди республиканцев этой позиции придерживаются только 11%.

Между тем 53% республиканцев и 27% демократов считают действия Израиля оправданными.

О необходимости сократить американскую военную помощь Израилю до тех пор, пока он не прекратит войну заявили 26% респондентов, из них 38 % демократов и 10% республиканцев.

При этом 23% опрошенных, в том числе 49% республиканцев, заявили, что США должны позволить Израилю проводить ту политику, которую израильские власти считают наилучшей.

Еще 14% американцев считают, что США должны оказывать дипломатическое давление на Израиль, не сокращая военную помощь.

Что касается премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 63% опрошенных относятся к нему отрицательно, 30% заявили о положительном отношении.

Опрос был проведен 8-11 марта среди 1 тыс. 24 взрослых и имеет погрешность в 3,2 процентных пункта.