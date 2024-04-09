Цена нефти восстанавливается после спада накануне, Brent стоит $90,57 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после спада накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составляет $90,57 за баррель, что на $0,19 (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,79 (0,9%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,13 (0,15%), до $86,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,48 (0,6%), до $86,43 за баррель.

В ходе прошлой сессии международный бенчмарк опускался до $88,78 за баррель, североамериканский - до $84,69 за баррель.

Во вторник котировки растут на фоне отсутствия прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics.

При этом власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.