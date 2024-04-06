Байден призвал Египет и Катар давить на ХАМАС для освобождения заложников

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден направил письма президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани с просьбой оказать давление на ХАМАС, чтобы группировка согласилась на сделку об освобождении израильских заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Он (президент - ИФ) призвал их заручиться обязательствами ХАМАС согласиться на сделку и соблюдать ее", - сказал источник.

Как сообщалось, директор ЦРУ Билл Бернс в эти выходные отправится в Каир для обсуждения с главой разведки Израиля ("Моссад") Давидом Барнеа и высшими должностными лицами Катара и Египта возможного соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Портал отмечает, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг Байден затронул тему предстоящего раунда переговоров в Каире и попросил израильского лидера направить своих переговорщиков с более широкими, чем раньше, полномочиями для заключения сделки.

"Он ясно дал понять Нетаньяху, что необходимо сделать все возможное для освобождения заложников, включая американских граждан, которые в настоящее время удерживаются террористами ХАМАС почти шесть месяцев", - сказал собеседник Axios.

Обсуждаемое в настоящее время соглашение предусматривает шестинедельное прекращение огня в Газе и освобождение 40 заложников - женщин, включая военнослужащих, мужчин старше 50 лет и мужчин, находящихся в критическом состоянии.

Взамен Израиль должен освободить около 700 палестинских заключенных, в том числе около 100 человек, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян, пишет издание.