Демократы и республиканцы в Конгрессе США заявили о поддержке Израиля после иранских ударов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представители демократов и республиканцев в Конгрессе США выразили солидарность с Израилем после иранских ударов, отметив необходимость дать ответ Тегерану.

"Иран, заклятый враг США, совершил беспрецедентную атаку на нашего демократического союзника - Израиль. Приверженность США безопасности Израиля остается нерушимой и непоколебимой", - говорится в заявлении, распространенном в соцсетях лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джефрисом.

"Ирану не удастся достичь целей. Мы остаемся вместе с народом Израиля в этот момент значительных вызовов", - отмечается в документе.

Сенатор-республиканка Марша Блэкберн от штата Теннесси в свою очередь призвала нанести по Ирану ответные удары: "Иран ударил дронами по Израилю. Президент, мы должны действовать быстро и жестко ответить Ирану", - написала она, обращаясь к Джо Байдену.

Израильская армия сообщила, что во время ночных атак Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО.