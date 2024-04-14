Трамп заявил о недопустимости ударов Ирана по Израилю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы атак Ирана на Израиль будучи главой государства.

"Израиль подвергается нападению. Этого нельзя было допустить, и это никогда бы не произошло, если бы я был президентом!", - написал Трамп в социальных сетях.

СМИ обращают внимание, что эта первая реакция бывшего президента на удары Ирана по израильской территории.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.