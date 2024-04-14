Байден заявил о готовности и дальше защищать Израиль от Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден подтвердил приверженность США поддержке Израиля на фоне эскалации ситуации в регионе.

"Наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и связанных с ним группировок непоколебима", - написал Байден в соцсети Х.

Посольство США в Иерусалиме призвало сотрудников найти укрытие и оставаться там до дальнейшего уведомления.

"В ответ на инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления посольство США может дополнительно ограничить или запретить государственным служащим США и членам их семей поездки в определенные районы Израиля (включая Старый город Иерусалима) и Западный берег реки Иордан", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского посольства.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. А некоторые иранские СМИ передавали о планах КСИР запустить и баллистические ракеты.