Военные США сбили несколько иранских БПЛА, летевших в сторону Израиля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные сбили несколько БПЛА, запущенных из Ирана в направлении Израиля, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Портал Axios информирует, что Израиль надеется на помощь США и других союзников в перехвате беспилотников из Ирана.

"Два израильских чиновника сообщили Axios, что план заключается в перехвате беспилотников за пределами воздушного пространства Израиля с помощью США и других стран", - говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.