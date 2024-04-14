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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Иранская сторона заявила о десятках ракет, поразивших цели в Израиле

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ирану удалось поразить цели в Израиле десятками баллистических ракет, пишет в воскресенье агентство "Тасним" со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Десятки баллистических ракет, запущенных КСИР, поразили цели на оккупированных палестинских территориях (так в Иране называют Израиль - ИФ)", - говорится в сообщении агентства.

КСИР напоминает, что удары были нанесены в ответ на авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

Израиль Иран КСИР Дамаск
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