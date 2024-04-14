Италия сообщила о скорой видеоконференции G7 в связи с атакой Ирана на Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Италия, которая сейчас председательствует в G7, организует в воскресенье видеоконференцию "большой семерки" в связи с ударом Ирана по Израилю, сообщают западные СМИ.

"Итальянское председательство в G7 созывает лидеров "большой семерки" на видеоконференцию сегодня днем", - говорится в заявлении итальянского правительства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в воскресенье "соберет своих коллег - лидеров G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана". В то же время CNN со ссылкой на источники передавал, что США не намерены принимать участие в наступательных операциях против Ирана; Байден в ходе телефонного разговора информировал об этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.