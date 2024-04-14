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Генсек ООН призывает к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал проявлять максимальную сдержанность на Ближнем Востоке, чтобы избежать крупного конфликта.

"Настало время снизить напряженность, добиться деэскалации. Следует проявлять максимальную сдержанность", - сказал он на заседании СБ ООН в воскресенье.

Говоря о противостоянии Израиля и Ирана, Гутерриш призвал "отойти от края пропасти, избежать крупной конфронтации".

Заседание СБ ООН посвящено атаке Ирана на Израиль, предпринятой в ночь на воскресенье в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

Антониу Гутерриш Израиль Иран ООН
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