Генсек ООН призывает к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал проявлять максимальную сдержанность на Ближнем Востоке, чтобы избежать крупного конфликта.

"Настало время снизить напряженность, добиться деэскалации. Следует проявлять максимальную сдержанность", - сказал он на заседании СБ ООН в воскресенье.

Говоря о противостоянии Израиля и Ирана, Гутерриш призвал "отойти от края пропасти, избежать крупной конфронтации".

Заседание СБ ООН посвящено атаке Ирана на Израиль, предпринятой в ночь на воскресенье в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.