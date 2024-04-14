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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В пойме Тобола пробурят скважины, чтобы почва впитала воду

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты бурят скважины в пойме Тобола в Курганской области, чтобы повысить впитываемость почвы во время паводка, сообщает правительство региона.

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"В пойме Тобола в трех муниципальных округах Курганской области идет интенсивная работа по бурению поймы. Задача - сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Тоболе в Кургане, по данным на 22:00 на 14 апреля, вырос до 576 см - плюс 11 см за 2 часа.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10,7 м. Пик паводка в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.

Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что "очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь".

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 14 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область Тобол
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