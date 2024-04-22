Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области с начала СВО

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил цифры по погибшим и пострадавшим жителям региона, которые стали жертвами украинских атак с февраля 2022 года.

"У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок", - сказал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Территория Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

С 12 марта текущего года атаки с Украинской стороны участились. Обстрелам подвергается, в том числе областной центр. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей в целях безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего в 42 регионах России в настоящее время находится более 12 тыс. белгородских детей.