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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Турпоток из РФ на Шри-Ланку в 2023 году стал рекордным

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч туристов из России, это рекордный показатель за всю историю туризма из РФ в республику, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления по развитию туризма Шри-Ланки.

"Всего в 2023 году на остров прибыли 1 487 303 иностранца, что на 106,6% больше, чем в 2022 году (720 тыс.). Число визитов граждан России составило 197,5 тыс., на 116,4% больше, чем в 2022 году (91,2 тыс.). Это исторический рекорд для РФ, столько россиян не прибывало на остров ранее никогда. Доля россиян среди всех туристов на Шри-Ланке в 2023 году составила 13%", - говорится в сообщении.

Россия заняла второе место по въезду на Шри-Ланку после Индии. Также в первой пятерке по иностранному турпотоку - Великобритания, Германия и Китай.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году почти две трети российских туристов на остров было перевезено прямыми рейсами из городов России. Больше всего россиян привезли "Аэрофлот", Red Wings и AZUR air. На долю SriLankan Airlines пришлось еще около 2%. С пересадками россияне летали через Шарджу, Дубай, Доху, Маскат, Абу-Даби.

"Чаще всего российские туристы посещали Шри-Ланку в 2023 году с помощью туроператоров - доля организованного турпотока составила в среднем около 65%, а в некоторые месяцы доходила до 70%", - подытожили в АТОР.

АТОР Шри-Ланка
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