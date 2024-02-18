Посольство РФ сообщило, что угрозы безопасности россиян на Шри-Ланке нет

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью российских граждан, сообщили в посольстве РФ в Коломбо в воскресенье.

Ранее российское дипведомство призвало вернуться на родину долго живущих в Шри-Ланке сограждан после домогательств к россиянкам в местном отеле.

"В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.

Как добавили в дипведомстве, "граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове".