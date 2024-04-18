ГК "Дело" прорабатывает создание контейнерного хаба на Шри-Ланке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" прорабатывает возможность формирования контейнерного хаба на Шри-Ланке, сообщил совладелец группы Сергей Шишкарев "Коммерсанту".

"По отдельному поручению мы активно прорабатываем строительство контейнерного хаба на Шри-Ланке. Это серьезные планы по возможному строительству нового портового терминала по перевозке, по трансшипменту контейнеров на Шри-Ланке. Думаю, возможно привлечение партнеров из DP World и AD Ports", - сказал он.

По его словам, речь идет о мощности терминала минимум 10 млн TEU.

Группа "Дело" также рассматривает проекты строительства логистических центров в Северной Африке, отметил Шишкарев. Есть планы по терминалам в Египте, Эфиопии, Танзании, добавил он.