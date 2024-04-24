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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

США передали хуситам мирные предложения для прекращения их атак в Красном море

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - США направили хуситам ряд мирных инициатив, призванных остановить их атаки на суда в Красном море, сообщает в среду издание The National со ссылкой на два источника в политических кругах Йемена.

"В ответ на попытки этой йеменской группировки атаковать израильские суда, США не только прибегли к военным акциям, но и постарались передать предложения, которые побудили бы мятежников прекратить удары", - заявил один из источников.

"За последние недели американцы направили сообщения с подобными стимулами в Сану. Эти послания передали через послов и посредников, в том числе западных официальных лиц. Важную роль играет здесь и Оман", - продолжил он.

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По словам другого источника, предложения включают в себя ускорение мирного процесса для урегулирования конфликта в Йемене, полное снятие блокады с аэропорта Саны и порта Ходейда. Источник отметил, что такие меры потребуют от Вашингтона пересмотреть повторное внесение хуситов в список террористических организаций и признать их власть в некоторых районах Йемена.

Однако источники отказались отвечать, восприняли ли хуситы положительно или отрицательно послания Вашингтона. В то же время, напоминает The National, последняя на данный момент атака хуситов произошла две недели назад.

США информацию о мирных инициативах комментировать не стали.

По данным йеменских источников, три месяца назад США в ходе непрямых секретных переговоров в Омане пытались убедить Иран помочь с деэскалацией ситуации вокруг Йемена. Однако иранская делегация предложила американцам самим вступить в непосредственный контакт с хуситами.

The National отмечает, что сокращение атак мятежников наблюдается на фоне опосредованных переговоров Ирана и США с целью воспользоваться неформальным прекращением огня между проиранскими группами и американцами в Ираке для более широкой стабилизации ситуации в регионе.

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 24 апреля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Красное море хуситы Йемен
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