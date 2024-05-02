Пресс-секретарь Борреля выразил надежду на смену курса Грузии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В связи с принятием парламентом Грузии законопроекта об иноагентах, в Брюсселе рассчитывают, что курс страны, не совпадающий с принципами Евросоюза, изменится, заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Институты и государства-члены ЕС тщательно оценивают и отслеживают ситуацию, работают с нашими собеседниками в Грузии, и мы, конечно, надеемся, что этот непродуктивный курс изменится", - сказал Стано.

Он напомнил, что 1 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия оказалась на перепутье и должна придерживаться курса на пути в Европу.

"Если грузинские партнеры ЕС способны внимательно читать и слушать, они должны понять наши послания, которые делаются публично, но также и напрямую на двусторонней основе, потому что мы работаем с ними. У нас на месте есть делегация, у государств-членов есть посольства. То есть идет ежедневное взаимодействие с нашими партнерами в Грузии. Они хорошо знают наши ожидания, как и свои задачи, потому что Грузия имеет статус страны-кандидата, предоставленный Европейским союзом", - объяснил представитель Борреля.

Он напомнил, что это "собственный стратегический выбор" Грузии. "Статус кандидата был предоставлен на основе просьбы Грузии, выдвинутой грузинским правительством при сильной поддержке населения, которое проводит манифестации на улицах Тбилиси за европейские ценности и за европейское будущее", - заявил Стано.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" весной 2024 года повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", парламент принял его в двух чтениях, несмотря на ежевечерние акции протеста против его принятия.

2 мая лидеры оппозиции призвали своих сторонников снова выйти на улицы. 1 мая полиция задержала двух демонстрантов, которые перед телекамерами проявляли агрессию к полицейским. По данным Минздрава, медицинская помощь потребовалась 15 участникам акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила французским журналистам, что молодежь выходит на протесты в Тбилиси, чтобы защитить европейское будущее страны. Ранее она обещала наложить вето на этот законопроект.