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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Премьер Грузии анонсировал окончательное принятие закона об иноагентах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета и в середине мая он будет принят парламентом, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе. В середине мая этот закон будет принят, а через несколько недель в парламенте будет преодолено вето президента, после чего закон вступит в силу", - сказал он.

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По его словам, закон о "прозрачности иностранного влияния" очень прост - в нем написано лишь одно - ежегодно неправительственные организации должны обнародовать финансовую декларацию.

"Я не думаю, что Евросоюз или Венецианская комиссия могут быть против финансовой прозрачности неправительственных организаций", - сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что накануне полицейские при пресечении агрессивных действий у здания парламента действовали исключительно в рамках закона, согласно международным стандартам.

"Я не исключаю, что и сегодня на планируемой акции оппозиционных сил радикальные молодежные организации, финансируемые из-за рубежа, в количестве 200-300 человек предпримут попытку обострения ситуации. Могу с уверенностью сказать, что у них нет никакого ресурса добиться успеха", - сказал Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду полиция задержала 63 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Шестеро полицейских серьезно пострадали.

Грузия Ираклий Кобахидзе
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