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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Ташкенте не выявили проблем у граждан Узбекистана при въезде в Россию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - МИД Узбекистана не подтверждает сообщения в соцсетях о что граждане Узбекистана якобы сталкиваются с трудностями при въезде в Россию. Ведомство сообщило об этом, ссылаясь на данные пропускных пунктов на сухопутной границе России и на сотрудников московских аэропортов.

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"Представительство Агентства по внешней трудовой миграции Республики Узбекистан в Российской Федерации сообщает, что при проведении переговоров с ответственными сотрудниками аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово города Москвы, было выяснено, что граждане Республики Узбекистан не столкнулись с проблемой въездом на территорию Российской Федерации через контрольно-пропускные места аэропортов "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" или же принудительное задержание граждан Республики Узбекистан", - сказано в сообщении МИД.

Также на КПП Оренбургской, Самарской, Саратовской областей "Озинки", "Маштаково", "Сагарчин" министерство также не выявило случаев запретов согражданам на въезд в Россию.

Сообщения о том, что граждан Узбекистана, прибывающих в Россию по этим маршрутам, якобы задерживали, появились в соцсетях.

2 мая МИД Киргизии рекомендовал соотечественникам временно отказаться от поездок в Россию - до отмены с российской стороны усиления мер безопасности и усиленного контроля на границе. Министерство также сообщило, что по состоянию на 2 мая сигналы о массовых отказах во въезде в Россию гражданам Киргизии дипломатам не поступали, но ведомство продолжает следить за ситуацией.

27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию. 29 апреля российского посла Семена Григорьева повторно вызвали в это министерство и вручили ноту о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

30 апреля глава МИД России Сергей Лавров объяснил по телефону таджикскому министру иностранных дел Сироджиддину Мухриддину , что причиной ужесточения проверок прибывающих в Россию иностранцев стали меры российских спецслужб по профилактике терроризма после теракта в Crocus City Hall. "Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", - отметили в МИД России.

Домодедово Внуково Сергей Лавров Таджикистан Узбекистан Шереметьево Киргизия
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