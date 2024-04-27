В Армении завели дело из-за сообщений о присоединении военных к акции протеста

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против ряда военнослужащих вслед за сообщениями об их присоединении к протестующим в приграничном с Азербайджаном селе Киранц, а также опубликовал видео с их участием, где они выражают сожаление из-за своих действий.

"Из военной полиции поступил сигнал о том, что группа военнослужащих присоединились к участникам политической акции протеста на дороге Киранц-Воскепар, заявив, что они сложили оружие, имея в виду отказ от исполнения отдельных обязанностей в рамках воинской службы, и с этого момента фактически прекратив их исполнение. По данному факту в главном воинском следственном управлении СК Армении было инициировано уголовное производство по статьям УК "Отказ военнослужащим от несения воинской службы или исполнения отдельных ее обязанностей" и "Соучастие в отказе военнослужащего от несения воинской службы или исполнения отдельных ее обязанностей", - заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Согласно сообщению, военнослужащие, узнав об инциденте между участниками акции и полицейскими на дороге Воскепар-Киранц, отправились на этот участок для ознакомления с ситуацией на месте.

"Когда они добрались до места, некоторые из участников акции неожиданно заявили, что якобы они (военные - ИФ) присоединились к ним и сложили оружие, а находившиеся на месте журналисты начали снимать их", - говорится в сообщении СК. Поняв, что там не происходит ничего необычного, военные покинули место акции протеста, заявили в ведомстве.

Поздно вечером в минувшую пятницу в селе Киранц сотрудники полиции применили силу в отношении протестующих жителей.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на организацию "Тавуш во имя родины" сообщили, что группа контрактных военнослужащих присоединилась к протестующим против политики премьера Армении Никола Пашиняна в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы. Было распространено также соответствующее видео.

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении, проходят в республике с 20 апреля, демонстранты перекрывают автодороги местного значения, автотрассу в Грузию.

Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области.

Пашинян заявил ранее в интервью британским СМИ, что Ереван "продемонстрировал свою искренность". "Мы зафиксировали, что правительство Республики Армения готово предпринять шаги в пределах своих полномочий, чтобы в тех азербайджанских селах, а именно Кызыл Гаджилы, Хейримли, Ашаги Аскипара, Баганис Айрум, где сейчас люди не живут, жизнь людей стала бы возможной, проживание стало бы возможным", - сказал он.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.