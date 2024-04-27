В Кремле отказались комментировать акции протеста в Армении

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать акции протеста в Армении в связи с начавшимся процессом делимитации на границе с Азербайджаном, но при этом выступили за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Буку.

"Нет, мы не хотели бы это комментировать (протестные акции - ИФ). Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня", - сказал журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - добавил представитель Кремля.

Акции протеста против политики премьера Армении Никола Пашиняна, в частности, в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении, проходят в республике с 20 апреля, демонстранты перекрывают автодороги местного значения, автотрассу в Грузию.