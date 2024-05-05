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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Макрон заявил о необходимости диалога с РФ, "Реал" досрочно победил в чемпионате Испании по футболу, пасхальная служба в храме Христа Спасителя

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Патриарх Кирилл совершил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. На пасхальной службе традиционно присутствовал президент Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и предстоятель РПЦ обменялись подарками.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Россией необходимо поддерживать. "Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией", - сказал Макрон в интервью газете "La Tribune".

- ВСУ обстреляли два села в Суземском и Климовском районах Брянской области. Частично повреждено одно домовладение и административное здание, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

- ВКС РФ уничтожили в труднодоступных горных районах сирийской провинции Хомс две базы террористов, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

- Израиль готов освободить отбывающего пожизненный срок палестинского политика Марвана Баргути в рамках возможного соглашения по перемирию с ХАМАС, сообщили арабские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

- Мадридский "Реал" досрочно выиграл чемпионат Испании после поражения "Барселоны" в 34-м туре от "Жироны".

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