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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией

Макрон заявил о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Accorsini Jeanne/Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Россией необходимо поддерживать.

"Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией", - сказал Макрон в интервью газете "La Tribune".

Он добавил, что "в противном случае мы бы отказались от международного порядка, а также от мира и безопасности".

Ранее в интервью британскому изданию The Economist французский президент подтвердил, что по-прежнему допускает вероятность отправки французских военнослужащих на Украину в будущем.

"Как я говорил, я ничего не исключаю, потому что мы столкнулись с Россией, которая сама ничего не исключает. Мы, несомненно, в прошлом слишком колебались, определяя лимиты наших действий", - сказал Макрон.

В феврале этого года он заявил, что не исключает отправку французских военных на Украину для участия в боевых действиях. Он отмечал, что консенсуса среди других стран Европы по этому вопросу нет, но допускал, что в будущем "ничего не следует исключать".

Эммануэль Макрон Украина Франция Россия
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