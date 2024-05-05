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Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.

Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение. Вместе с Путиным на службе был мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин встречает Воскресение Христово в главном храме страны много лет подряд. За годы президентств он всего два раза не приезжал в этот храм на пасхальное богослужение.

В первый раз это произошло в 2003 году, когда президент находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе. Три года назад, в разгар пандемии коронавируса Путин остался дома.

Владимир Путин Сергей Собянин патриарх Кирилл храм Христа Спасителя Пасха
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