ВКС РФ уничтожили две базы террористов в сирийской провинции Хомс

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ВКС (Воздушно-космические силы) РФ уничтожили в труднодоступных горных районах сирийской провинции Хомс две базы террористов, сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - сообщил Попов.

Авиация коалиции во главе с США продолжает осуществлять полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"Зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей "Typhoon", парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W", - сообщил Попов.