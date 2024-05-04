В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В храме Христа Спасителя в Москве незадолго до полуночи началось главное пасхальное богослужение, на которое собралось несколько тысяч человек.
Службу совершает патриарх Кирилл. К ее началу был доставлен благодатный огонь из иерусалимского Гроба Господня.
По традиции патриарх обратился к телезрителям из алтаря храма Христа Спасителя с поздравлениями, пожелав Божия благословения над Россией, ее народом и над всеми странами, где несет свое служение Русская православная церковь.
Вокруг храма состоится крестный ход, во время которого предстоятель Церкви возвестит о Воскресении Христовом.