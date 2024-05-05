Макрон призвал Нетаньяху договориться с ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху договориться в ходе идущих переговоров с ХАМАС о перемирии в секторе Газа и об освобождении заложников.

"Президент республики напомнил наш приоритет об освобождении всех заложников", - заявил Елисейский дворец в коммюнике, которое цитирует Le Figaro.

Согласно сообщению президентской канцелярии, "Франция полностью поддерживает продолжающиеся посреднические усилия".

"Судьба палестинцев в секторе Газа больше не может зависеть от террористических действий ХАМАС, и израильские операции должны прекратиться", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что французский президент, который разговаривал по телефону с Нетаньяху, призвал его довести до результата эти переговоры, "которые могли бы привести к освобождению заложников, защите гражданских лиц посредством прекращения огня и к региональной деэскалации".

В Каире в настоящее время идут переговоры об установлении перемирия в секторе Газа и об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом представители ХАМАС заявляли СМИ, что движение не согласится на перемирие, которое не предусматривает полного прекращения боевых действий в секторе Газа.