Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) начало расследование в отношении требований к проверке самолетов Boeing 787 Dreamliner.

В апреле Boeing Co. добровольно проинформировала FAA о том, что, возможно, не завершила необходимые проверки адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых 787 Dreamliner, говорится в сообщении регулятора.

"FAA расследует, завершила ли Boeing эти проверки и не подделывали ли сотрудники компании самолетную документацию", - отметило управление.

По словам регулятора, Boeing повторно проверяет все лайнеры 787 в своей производственной цепочке, а также обязана составить план действий в отношении самолетов, находящихся в эксплуатации.

В конце февраля FAA потребовало от компании в течение 90 дней подготовить комплексный план действий для решения системных проблем с контролем качества.

Как сообщалось, в начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

Акции компании дешевеют на 0,7% на предварительных торгах во вторник.