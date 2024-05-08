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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Израиль открыл КПП Керем-Шалом для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные возобновили пропуск через КПП Керем-Шалом, который является основным пунктом для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщают в среду ближневосточные СМИ.

Израиль закрыл этот КПП 5 мая после ракетной атаки группировки ХАМАС, которая привела к гибели четырех израильских военных близ пограничного пункта.

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По данным израильских СМИ, грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие со стороны Египта, уже начали проходить досмотр для въезда на территорию сектора Газа.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над КПП Рафах. В ООН после этого сообщили, что "две главные артерии" для доставки гумпомощи - КПП Рафах и Керем-Шалом - перекрыты, поэтому оказание гуманитарной помощи палестинцам на юге сектора Газа невозможно.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Рафах Керем-Шалом Египет
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