Израиль открыл КПП Керем-Шалом для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные возобновили пропуск через КПП Керем-Шалом, который является основным пунктом для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщают в среду ближневосточные СМИ.

Израиль закрыл этот КПП 5 мая после ракетной атаки группировки ХАМАС, которая привела к гибели четырех израильских военных близ пограничного пункта.

По данным израильских СМИ, грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие со стороны Египта, уже начали проходить досмотр для въезда на территорию сектора Газа.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над КПП Рафах. В ООН после этого сообщили, что "две главные артерии" для доставки гумпомощи - КПП Рафах и Керем-Шалом - перекрыты, поэтому оказание гуманитарной помощи палестинцам на юге сектора Газа невозможно.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.