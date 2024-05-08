В Москве расценили операцию Израиля в Рафахе как еще один фактор дестабилизации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве расценивают наземную операцию Израиля в Рафахе как дополнительный дестабилизирующий фактор для ситуации в регионе, заявили в среду в МИД России.

"Дополнительным дестабилизирующим фактором, в том числе для всего региона, стало начало наземной военной операции Израиля в Рафахе на юге Газы", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "там сосредоточено около 1,5 миллиона палестинских гражданских лиц". "В связи с этим требуем неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия также "прилагает активные усилия по освобождению удерживаемых в Газе россиян, граждан других стран".

"Сложившаяся ситуация подтверждает позицию нашей страны о необходимости, наряду с усилиями по преодолению острой фазы кризиса, приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всему комплексу вопросов окончательного статуса", - заявила Захарова.

Вместе с тем, по ее словам, "перспективы урегулирования ситуации в секторе Газа, как и урегулирования палестино-израильского конфликта в целом, не просматриваются". "Ситуация в зоне противостояния ежедневно обостряется, это имеет тяжелейшие гуманитарные последствия для мирного населения", - заявила Захарова.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.