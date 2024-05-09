Ряд американских конгрессменов возмущены приостановкой поставок оружия Израилю

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Председатели комитетов палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол и по вооруженным силам Майк Роджерс заявили, что потрясены приостановкой поставок оружия Израилю.

"В то время, как Израиль продолжает добросовестно вести переговоры, чтобы добиться освобождения заложников, включая американских граждан, недальновидная стратегическая ошибка администрации (США - ИФ) ставит под сомнение ее "непоколебимую приверженность" (американо-израильским - ИФ) союзническим отношениям", - цитирует издание The Hill совместное заявление конгрессменов.

"Более того, это катастрофическое политическое решение было принято тайно и намеренно скрыто от Конгресса и американского народа", - добавили законодатели.

Спикер палаты Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выступили за то, чтобы президент США Джо Байден объяснил задержку с отправкой оружия Израилю, сообщает Politico.

В совместном письме на имя президента они заявили, что "помощь Израилю в области безопасности является неотложным приоритетом, ее нельзя откладывать"

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что приверженность США безопасности Израиля остается "непоколебимой".

"Тем не менее в настоящее время мы рассматриваем некоторые краткосрочные меры безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе, - сказал Остин. - Мы еще не приняли никаких решений. Мы сделали паузу, чтобы пересмотреть некоторые меры по обеспечению безопасности, которые мы предоставляем".

Ранее Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил наземную военную операцию. Именно там находятся многочисленные палестинцы, которые были вынуждены бежать из других городов анклава. По утверждению израильской стороны, в Рафахе сконцентрированы боевые подразделения группировки ХАМАС.