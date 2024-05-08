Путин заявил, что отношения России и Армении развиваются весьма успешно

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Отношения России и Армении развиваются успешно, растет товарооборот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно", - сказал он в начале встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

В частности, по словам Путина, "за прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину".

"Разумеется, есть вопросы, связанные не только с ростом товарооборота, есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе", - продолжил российский президент.

При этом Путин не стал конкретизировать эти вопросы в присутствии прессы, заметив, что имеется возможность обсудить их "на полях" саммита ЕАЭС.