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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Ударивший мужа Нэнси Пелоси молотком приговорен к 30 годам тюрьмы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд Северного округа Калифорнии приговорил к 30 годам тюрьмы Дэвида Депейпа за нападение с молотком на Пола Пелоси, мужа бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, и за попытку похитить саму Нэнси, сообщает АР.

В ноябре 2023 года присяжные признали Депейпа виновным в попытке похищения федерального чиновника и нападении на его близкого родственника.

Обвинение просило подсудимому 40 лет тюрьмы, защита просила ограничиться 14 годами, подчеркивая, что у Депейпа не было криминального прошлого, а нападение он совершил в тяжелой жизненной ситуации. Судья Джеклин Скотт Корли, зачитывая приговор, объяснила, что учла беспрецедентность факта проникновения в дом чиновника.

Ранее в суде Депейп, переехавший в США 20 лет назад из Канады, признался, что совершил нападение, поскольку хотел похитить Нэнси Пелоси и, в случае сопротивления, разбить ей коленные чашечки. Муж спикера его не интересовал, Пол Пелоси получил молотком по голове случайно, когда уже Депейп осознал, что полиция в курсе дела. Как отмечает АР, в суде Депейп критиковал освещение в СМИ деятельности Дональда Трампа, а в соцсетях он высказывал конспирологические версии о том, кто правит Штатами.

28 октября 2022 года Депейп с молотком пробрался в дом Пелоси в Сан-Франциско через черный ход. Дома в этот момент был Пол Пелоси, который получил несколько ударов молотком по голове.

Нэнси Пелоси США Сан-Франциско Пол Пелоси
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