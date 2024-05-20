Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Конгресс США рассматривает возможность санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае, если тот одобрит выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил в понедельник спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Из-за отсутствия руководства со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все варианты мер, включая санкции, с целью наказать МУС и привлечь к ответственности его руководителей в том случае, если они продолжат действовать в подобном роде", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном американскими СМИ.

Он также назвал очевидным, что инициатива с ордером на арест могла продвигаться в МУС из-за "давления администрации президента США Джо Байдена на Израиль".

Кроме того, Джонсон выразил опасения, что МУС может предпринять меры и против американских лидеров.

"Раз МУС позволено угрожать израильским лидерам, то наши могут быть следующими", - отметил он.

Ранее в понедельник прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также руководителей движения ХАМАС. В заявлении прокурора уточняется, что речь идет о лидере ХАМАС в секторе Газа Яхье Синваре, главе политбюро группировки Исмаиле Хание и командире ее военного крыла Мухаммеде Диабе Ибрагиме аль-Масри. Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".

Прокурор МУС отметил, что видит основания для того, чтобы запросить ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как "есть разумные основания считать, что они (...) несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (сектор Газа) как минимум с 8 октября 2023 года".

Это объявление вызвало негативную реакцию в Израиле. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что такой шаг нарушает базовые принципы отправления правосудия и "ободрит террористов по всему миру".

Недоумение в связи с заявлением Хана выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что такие планы являются абсолютно неприемлемыми.

Западные СМИ поясняют, что теперь судьи МУС должны рассмотреть запрос прокурора и решить, действительно ли есть основания для выдачи ордеров на арест.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. За месяцы боевых действий стороны конфликта обвиняли друг друга в совершении серьезных преступлений. Кроме того, ряд стран высказывали опасения по поводу того, что Израиль, возможно, чрезмерно жестко ответил на нападение ХАМАС, что привело к гибели многих мирных палестинцев.