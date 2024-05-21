Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора МУС об аресте руководства Израиля и ХАМАС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Франции и Бельгии выступили в поддержку решения прокурора МУС Карима Хана запросить ордер на арест руководства Израиля и лидеров группировки ХАМАС.

"Франция поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", - заявил МИД Франции.

В ведомстве напомнили, что осудили "антисемитские убийства", осуществленные ХАМАС 7 октября. Говоря о действиях Израиля в секторе Газа, в МИД указали, что "на протяжении многих месяцев предупреждали о необходимости строго соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, неприемлемом характере потерь среди гражданского населения" анклава.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала запрос прокурора МУС "важным шагом в расследовании ситуации" в секторе Газа. "Преступления, совершенные в Газе, должны быть расследованы на самом высоком уровне, вне зависимости от виновных", - заявила она.

20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех руководителей движения ХАМАС - лидера группировки в секторе Газа Яхьи Синвары, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)". Решение о выдаче ордеров примут судьи МУС.

Недоумение в связи с заявлением Хана выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что такие планы являются абсолютно неприемлемыми. Несогласие с прокурором высказали в США и Великобритании.