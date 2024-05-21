Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора МУС об аресте руководства Израиля и ХАМАС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Франции и Бельгии выступили в поддержку решения прокурора МУС Карима Хана запросить ордер на арест руководства Израиля и лидеров группировки ХАМАС.

"Франция поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях", - заявил МИД Франции.

В ведомстве напомнили, что осудили "антисемитские убийства", осуществленные ХАМАС 7 октября. Говоря о действиях Израиля в секторе Газа, в МИД указали, что "на протяжении многих месяцев предупреждали о необходимости строго соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, неприемлемом характере потерь среди гражданского населения" анклава.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала запрос прокурора МУС "важным шагом в расследовании ситуации" в секторе Газа. "Преступления, совершенные в Газе, должны быть расследованы на самом высоком уровне, вне зависимости от виновных", - заявила она.

20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех руководителей движения ХАМАС - лидера группировки в секторе Газа Яхьи Синвары, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)". Решение о выдаче ордеров примут судьи МУС.

Недоумение в связи с заявлением Хана выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что такие планы являются абсолютно неприемлемыми. Несогласие с прокурором высказали в США и Великобритании.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бельгия МИД Франция ХАМАС МУС Аджа Лябиб Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
Обострение палестино-израильского конфликта

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });