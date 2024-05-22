В Грузии заявили о планах влиятельных глобальных сил открыть "второй фронт" против РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния", которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требований к Грузии открыть "второй фронт" с Россией.

"С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии "второго фронта", который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня", - заявил в интервью Первому грузинскому каналу Кобахидзе.

Он считает, что в сегодняшнем мире существует "глобальная партия войны", которую совершенно не интересует судьба Грузии и ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России.

"Опять-таки в отношении закона о прозрачности. Точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста, Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть "второй фронт", - сказал Кобахидзе.

Он не стал конкретизировать, кто стоит за "глобальной партией войны", но подчеркнул, что эти силы "имеют ключевое влияние" на Евросоюз и США.

"Можно прямо сказать, что и Евросоюзу, и США необходима деолигархизация. В этом направлении есть определенные процессы, которые, надо надеяться, в будущем изменятся к лучшему. Мы никак не можем отнести наших партнеров США и Евросоюз к "глобальной партии войны", - сказал Кобахидзе.

Он заявил, что действующие власти Грузии могут сдаться, уйти в отставку, но тогда власть перейдет в руки политической силы, правившей до 2012 года.

"Гарантированным итогом этой политический силы будет украинизация Грузии, открытие "второго фронта" в очень короткие сроки, поэтому мы этого не допустим", - сказал Кобахидзе.

Ранее в среду, как сообщила пресс-служба правительства, Кобахидзе посетил Иран для участия в церемонии прощания с президентом Эбрахимом Раиси, скончавшимся 19 мая в результате крушения вертолета.