Генсек "Грузинской мечты" обвинил Запад в финансировании революционного сценария в Грузии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил западных политиков в беспрецедентном давлении на Грузию в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" и попытках открыть на ее территории "второй фронт".

"Мы готовы сотрудничать с Западом, если увидим дружеские отношения, а не беспрецедентное давление, не вражду, подтвержденную конкретными фактами. Вражда - когда Запад финансирует революционный сценарий в Грузии", - сказал Каладзе в мэрии.

В качестве примера такого давления на грузинские власти он привел он привел недавние выступления министров иностранных дел стран Балтии и Исландии на акции оппозиции в Тбилиси.

"Если кто-то хочет открыть "второй фронт" - то есть балтийские страны, министр иностранных дел одной из которых недавно выступил в Тбилиси на антиправительственной акции, - открывайте в своей стране "второй фронт" и оставьте Грузию в покое. Нам сегодня нужен мир, друзья и партнеры, а не вражда", - сказал Каладзе.

По его мнению, парламент Грузии преодолеет вето президента Саломе Зурабишвили и обеспечит вступление в силу закона "О прозрачности иностранного влияния".

Каладзе негативно оценил присланное в Грузию накануне заключение Венецианской комиссии по закону о "О прозрачности иностранного влияния", назвав его не аргументированным, "политически пристрастным", в котором "искажены факты".