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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят грузинский закон об иноагентах 27 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам обсудит 27 мая ситуацию в Грузии вокруг закона об иноагентах, заявил Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Будущее отношений между Грузией и Европейским союзом зависит также от последнего развития событий. Грузия будет в числе тем, которые министры иностранных дел обсудят в понедельник с учетом последнего важного развития событий, в частности, что касается закона "О прозрачности иностранного влияния"", - сказал он.

"Европейский союз - партнер и друг грузинского народа, большинство которого выразило желание следовать по европейской траектории. По этой причине грузинское правительство представило кандидатуру своей страны на вступление в ЕС. А процесс вступления требует, чтобы соблюдались некоторые критерии", - продолжил Стано.

Закон "О прозрачности иностранного влияния", который снова будет рассмотрен в грузинском парламенте после вето президента, - это "закон, не приближающий Грузию к Европейскому союзу", так как "его дух не соответствует европейским ценностям и принципам", "о присоединении к которым заявляло грузинское правительство", сказал Стано.

Он заявил, что ЕС сотрудничает с грузинской стороной, чтобы напомнить ей, что означает быть страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Страны ЕС на 27 мая обсудят ситуацию, последнее развитие событий, решая, как Евросоюз будет действовать в будущем в отношении Грузии.

Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Этот закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ. В ЕС и США призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на этот закон. Процедура преодоления вето в парламенте Грузии должна состояться, предположительно, 28 мая.

Грузинская мечта Грузия Евросоюз Петер Стано Саломе Зурабишвили
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