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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: AP/TASS
В миреВыборы в Великобритании пройдут 4 июляВыборы в Великобритании пройдут 4 июляЧитать подробнее

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в случае, если Консервативная партия одержит победу на выборах в парламент 4 июля, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, пишет The Guardian.

По словам премьера, у молодежи будет выбор между полноценной военной службой в Вооруженных силах в течение года и волонтерской работой в полиции, службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.

Сунак отметил что новая программа позволит молодым британцам овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Премьер подчеркнул, что гражданство несет не только права, но и определённые обязанности.

В Консервативной партии заявили, что новая схема "совершенно необходима". "Только взращивая нашу общую культуру и воспитывая чувство долга, мы сможем сохранить нашу нацию и ценности на десятилетия вперед. Это инвестиции как в характер молодых людей, так и в нашу безопасность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что аналогичная схема уже оказалась успешной в Швеции, где 80% молодых людей, прошедших национальную службу, заявили, что порекомендуют ее своим сверстникам.

В Лейбористской партии инициативу раскритиковали "как еще одну бесполезную политику тори". "Это еще одно отчаянное нефинансируемое обязательство на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов со стороны Консервативной партии, которое уже обрушило экономику, вызвав резкий рост ипотечных кредитов, а теперь они жаждут большего", - заявил представитель лейбористов. "Это не план - это пересмотр, который... необходим только потому, что тори сократили вооруженные силы до наименьшего размера со времен Наполеона", - отметил политик.

Риши Сунак Великобритания Консервативная партия
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