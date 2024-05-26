Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: AP/TASS

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в случае, если Консервативная партия одержит победу на выборах в парламент 4 июля, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, пишет The Guardian.

По словам премьера, у молодежи будет выбор между полноценной военной службой в Вооруженных силах в течение года и волонтерской работой в полиции, службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.

Сунак отметил что новая программа позволит молодым британцам овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Премьер подчеркнул, что гражданство несет не только права, но и определённые обязанности.

В Консервативной партии заявили, что новая схема "совершенно необходима". " Только взращивая нашу общую культуру и воспитывая чувство долга, мы сможем сохранить нашу нацию и ценности на десятилетия вперед. Это инвестиции как в характер молодых людей, так и в нашу безопасность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что аналогичная схема уже оказалась успешной в Швеции , где 80% молодых людей, прошедших национальную службу, заявили, что порекомендуют ее своим сверстникам.