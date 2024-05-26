Грузовики с гумпомощью для Газы проехали через КПП "Керем-Шалом"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Четыре грузовика с гуманитарной помощью в воскресенье пересекли контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" по направлению из Египта в сектор Газа, передают арабские СМИ.

По информации египетских медиа, на грузовиках привезли топливо.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Джо Байден в телефонном разговоре договорились передавать гуманитарную помощь и топливо для жителей Газы через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", пока не возобновится работа КПП "Рафах".