Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе, в результате которого погибли десятки мирных палестинцев. Действия израильских военных на юге сектора Газа раскритиковали США и ряд стран Европы.

- Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями.

- США, Южная Корея и Япония назвали запуск северокорейского спутника "серьезной угрозой миру". Стороны обвинили КНДР в "вопиющем нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северу осуществлять любые подобные запуски с использованием технологии баллистических ракет".

- Двое мужчин пострадали после падения обломков БПЛА в подмосковной Балашихе. Один пострадавший госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

- ВСУ дважды за ночь обстреляли Луганск. В результате первого обстрела с применением кассетных боеприпасов начался пожар.