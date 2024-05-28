Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе, в результате которого погибли десятки мирных палестинцев. Действия израильских военных на юге сектора Газа раскритиковали США и ряд стран Европы.

- Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями.

- США, Южная Корея и Япония назвали запуск северокорейского спутника "серьезной угрозой миру". Стороны обвинили КНДР в "вопиющем нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северу осуществлять любые подобные запуски с использованием технологии баллистических ракет".

- Двое мужчин пострадали после падения обломков БПЛА в подмосковной Балашихе. Один пострадавший госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

- ВСУ дважды за ночь обстреляли Луганск. В результате первого обстрела с применением кассетных боеприпасов начался пожар.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США, Южная Корея и Япония назвали запуск КНДР спутника "серьезной угрозой миру"

Обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе

Генсек ООН осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе

США и Япония осуждают запуск северокорейского спутника

США и страны Европы раскритиковали действия Израиля в Рафахе

США и страны Европы раскритиковали действия Израиля в Рафахе

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });