Генсек ООН осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе

Совбез Организации проведет экстренное заседание по этому вопросу во вторник

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе, приведший к многочисленным жертвам, и потребовал прекращения конфликта.

"Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибли десятки ни в чем не повинных гражданских лиц, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта", - написал он в соцсети Х, добавив, что в Газе нет безопасного места, "этот ужас должен прекратиться".

Ранее пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек "встревожен" невыполнением недавних постановлений Международного суда ООН, предписывающих Израилю прекратить операции в Рафахе.

Как сообщают СМИ со ссылками на дипломатов в ООН, во вторник Совбез организации по инициативе Алжира проведет экстренное заседание по действиям Израиля в Рафахе.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар по лагерю в Рафахе был "трагической ошибкой".

"Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы не навредить тем, кто к боевым действиям не причастен, к сожалению, произошла трагическая ошибка. Мы расследуем это дело", - сказал Нетаньяху, выступая в израильском парламенте.

По данным правительственного пресс-центра в Газе, в результате израильского удара по лагерю для перемещенных лиц Рафахе погибло по меньшей мере 45 человек, 200 ранены.