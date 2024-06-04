Оверчук допустил присоединение Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя в декабре 2024 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Решение о присоединении Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя может быть принято в декабре текущего года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Есть соответствующие процедуры, если они будут выдержаны своевременно, то решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря текущего года", - сказал Оверчук журналистам.

Ранее во вторник на заседании Евразийского межправительственного совета было объявлено о том, что Иран подал заявку в ЕАЭС на то, чтобы стать наблюдателем при этом объединении, она была получена 27 мая.