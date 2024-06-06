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Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала ошибкой решение США о введении санкций

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани считает ошибкой решение США о введении визовых санкций против ряда грузинских парламентариев, правоохранительных органов и членов правящей партии "Грузинская мечта".

"К сожалению, это решение является ошибкой, которую допускают США по отношению к своему стратегическому партнеру", - сказала в эфире телекомпании "Имеди" Цулукиани.

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Она отметила, что Грузия никогда не заявляла об отказе от стратегического партнерства с США.

"Видимо, именно наше правительство является для США проблемой, и есть попытка создать и углубить пропасть между правительством и грузинским народом", - сказала Цулукиани.

По ее словам, грузинский народ имеет тысячелетнюю историю и в нем заложен код, с помощью которого он различает, "где правда, а где ложь".

"Цель подобных санкций заключается в том, чтобы народ остался беззащитен и к власти пришел тот, кто лежит в больнице "Вивамед" (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывающий шестилетний тюремный срок в частной клинике "Вивамед" - ИФ)", - сказала Цулукиани.

При этом она выразила надежду, что отношения между Грузией и США обязательно нормализуются.

США приняли решение о введении визовых ограничений против ряда грузинских граждан в связи с одобрением в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в четверг представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии", - сообщил Миллер на брифинге.

"Ограничения коснутся лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему, а также ближайших родственников таких лиц. (...) Первый этап визовых ограничений распространяется на членов партии "Грузинская мечта", членов парламента Грузии, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц", - пояснил представитель Госдепа.

США Грузия Тея Цулукиани
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