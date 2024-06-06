Байден запретил Украине использовать американское оружие для ударов по Москве

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон не давал Киеву разрешение использовать оружие, которое США передает Украине, для ударов вглубь территории России, подтвердил в четверг американский президент Джо Байден в интервью ABC News.

"Мы не позволяем удары на расстоянии, скажем, в 200 миль (около 320 км - ИФ) вглубь России, мы не позволяем удары по Москве, по Кремлю", - заявил Байден.

По его словам, украинской стороне разрешили удары по российской территории американским оружием "только близ границы, против сил, атакующих ряд конкретных целей на Украине".

Ранее сообщалось, что власти США разрешили Киеву наносить удары передаваемым Вашингтоном оружием по приграничной территории РФ в непосредственной близости от Харькова.

Как сообщала The New York Times, ссылаясь на источники, Пентагону поручили дать Украине точные указания относительно того, какие удары и по каким целям на территории России она может наносить. Соответствующие инструкции подготовил и передал Киеву министр обороны Ллойд Остин через командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что каждая страна на национальном уровне принимает решение по поводу предоставления Украине разрешения на использование оружия для ударов по территории РФ.