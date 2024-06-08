Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 25 украинских беспилотников

Два безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на субботу 25 дронов ВСУ над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, а также в республике Крым и Краснодарском крае, сообщили в министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БПЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.